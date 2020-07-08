Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan etkilenenlere psikolojik destek

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan etkilenen kişilere ve yakınlarına Türkiye Afet Müdahale Programı (TAMP) kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekibince destek verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, psikososyal destek ekibinde bulunan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları patlama sonrası bölgeye sevk edildi.

Olayın ardından afetzedelerin yakınlarına psikososyal müdahalede bulunurken, sonraki süreçte telefon ile 141 afetzedeye psikososyal değerlendirme amacıyla ulaşım sağlandı. Telefonla ulaşılamayan 48 afetzedeye de ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce psikososyal destek ihtiyacı belirlenen fabrika çalışanlarına, uygun müdahale ve yönlendirmeler ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, patlamanın hemen olay yerine gittiklerini aktararak, bundan önce de fabrikada birkaç patlama meydana geldiğini ancak bu seferkinin çok daha büyük olduğunu kaydetti.

Olayın vahametini tahmin ettikleri için 112 ve UMKE ekiplerini derhal bölgeye sevk ettiklerini belirten Öğütlü, şunları ifade etti: