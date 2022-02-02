Sakarya'da her ay 100 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek

Sakarya'da "Engellilere Uzanan Sevgi Makası" projesiyle her ay 100 engelli, saç tıraşı ve bakımlarını ücretsiz yaptırabilecek.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, yaptığı açıklamada, üyelere yönelik projenin sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Her ay 100 engelliye ücretsiz kuaför hizmeti verileceğini aktaran Çam, katkıda bulunan işletmelere teşekkür etti.

Çam, proje kapsamında özel eğitime muhtaç erkek engellilerin tıraşlarını olduğunu, kız öğrencilerin de fön çektirdiğini kaydetti.

Adapazarı ilçesinde projeye katkı sunan kuaför Semih Ertürk, hayatta her insanın karşısına engel çıkabileceğini, sosyal dayanışmanın bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.

