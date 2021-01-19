Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yazılı açıklamasında, kentte huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandığını bildirdi.

Aşı uygulamasının planlama dahilinde yapıldığını aktaran Öğütlü, iletişim bilgisi tespit edilemeyip ulaşılamayan 90 yaş ve üzeri vatandaşların ya da yakınlarının İl Sağlık Müdürlüğüne ait "444 71 82" numaralı telefon hattını arayarak kayıt yaptırabileceğini belirtti.

Öğütlü, aşı işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

