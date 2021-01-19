YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

19.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yazılı açıklamasında, kentte huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandığını bildirdi.

Aşı uygulamasının planlama dahilinde yapıldığını aktaran Öğütlü, iletişim bilgisi tespit edilemeyip ulaşılamayan 90 yaş ve üzeri vatandaşların ya da yakınlarının İl Sağlık Müdürlüğüne ait "444 71 82" numaralı telefon hattını arayarak kayıt yaptırabileceğini belirtti.

Öğütlü, aşı işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Sakarya Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Betül Eczanesi
Adapazari
Çınar Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Hayat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Polis ve Bekçilerden alkışlanacak hareket

Polis ve Bekçilerden alkışlanacak hareket

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Sakarya'nın kurtuluşu, 100. yıla özel 100 spor organizasyonuyla kutlanacak

Sakarya'nın kurtuluşu, 100. yıla özel 100 spor organizasyonuyla kutlanacak

2020 yılında SUBÜ’de birçok yenilik gerçekleşti

2020 yılında SUBÜ’de birçok yenilik gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.