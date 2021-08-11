Sakarya'da iki evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki farklı evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan'da bulunan iki ikametten ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
İkametlerin çevresindeki güvenlik kameralarından 2'si kadın 3 şüphelinin eşkalini tespit eden ekipler, zanlıları Arifiye ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah, 30 bin lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası ile bahçedeki kümes içerisinde hırsızlık günü kullanılan kıyafetler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz