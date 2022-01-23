Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı ile Yeğenler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Levent Hüseyin Ç. idaresindeki 54 ZH 2228 plakalı otomobil, Turgay M. yönetimindeki 54 TE 789 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Turgay M. ile aynı araçtaki Hacer M, Fethi Sekin M. ve Menşure K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Menşure K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



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