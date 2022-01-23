YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

23.01.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı ile Yeğenler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Levent Hüseyin Ç. idaresindeki 54 ZH 2228 plakalı otomobil, Turgay M. yönetimindeki 54 TE 789 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Turgay M. ile aynı araçtaki Hacer M, Fethi Sekin M. ve Menşure K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Menşure K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecekGeleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adapazarı

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:15
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:34
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.