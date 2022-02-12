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Sakarya'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı

12.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı

Sakarya'da kış gününde güneşli havayı fırsat bilenler kentteki piknik alanlarında, parklarda ve sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler Sapanca sahili, Arifiye Gölbaşı Park ve İl Ormanı Tabiat Parkı'na gitti.

Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükseldiği kentte, insanlar sahillerde ve doğada yürüyüş yaparak teknelerle tur atarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı kişiler de piknik alanlarına giderek vakit geçirmeyi tercih etti.

Arifiye ilçesindeki Gölbaşı Park'a gelen Nevzat Eren, hafta sonu ve güzel havayı değerlendirmek için arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Ferhat Çakar da iş temposundan fırsat bularak güneşli havanın tadını çıkarmak için ailece piknik yapmayı tercih ettiklerini kaydetti.

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