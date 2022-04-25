Sakarya'da kamyon özel halk otobüsüne çarptı, 11 kişi yaralandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, kamyonun özel halk otobüsüne çarpması sonucu 10'u yolcu 11 kişi yaralandı.

Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyon, Karasu-Adapazarı yolu Rüstemler Mahallesi Kavşağı'nda durakta yolcu indiren İ.P. yönetimindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Otobüs, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü İ.P. ile 10 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz