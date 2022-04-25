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Sakarya'da kamyon özel halk otobüsüne çarptı, 11 kişi yaralandı

25.04.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kamyon özel halk otobüsüne çarptı, 11 kişi yaralandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, kamyonun özel halk otobüsüne çarpması sonucu 10'u yolcu 11 kişi yaralandı.

Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyon, Karasu-Adapazarı yolu Rüstemler Mahallesi Kavşağı'nda durakta yolcu indiren İ.P. yönetimindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Otobüs, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü İ.P. ile 10 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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