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Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti

24.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli genç, yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Ormanköy Kavşağı'nda bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka'ya çarptı.

Kazada Saka. yaşamını yitirdi.

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Sakarya Akyazı bisikletli genç

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