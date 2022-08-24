Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli genç, yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Ormanköy Kavşağı'nda bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka'ya çarptı.

Kazada Saka. yaşamını yitirdi.



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