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Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi

SAKARYA HABERLERİ  | 01.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 52 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, 39 paket halinde 52 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ekipler, kamyonetle irtibatlı olduğu değerlendirilen iki araçtaki 4 şüpheliyi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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