Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan kamyonlarda 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurulan 3 kamyonda yaptıkları aramalarda, 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler T.İ, H.Y. ve T.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz