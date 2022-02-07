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Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi

07.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan kamyonlarda 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurulan 3 kamyonda yaptıkları aramalarda, 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler T.İ, H.Y. ve T.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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