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Sakarya'da kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.11.2020 23:03 | Son Güncelleme

Sakarya'da kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Püskül'e çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonun altında kalan Püskül, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Püskül'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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