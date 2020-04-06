Sakarya'da karantina süresi dolan 631 kişi evlerine gönderiliyor

Vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacağını ifade eden Kaşkaş, "14 gün boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bu işlemleri muazzam bir şekilde yürüttü. Bu çerçevede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün 631 misafirimizi gönderiyoruz, yarın 658, 8 Nisan'da 211 ve 9 Nisan'da da 269 misafirimizi göndermiş olacağız." şeklinde konuştu.

Karantina süresi dolanların bugünden itibaren evlerine gönderildiğini aktaran Kaşkaş, bunun için AFAD İl Müdürlüğünce 77 ile gitmek üzere otobüsler kiralandığını belirtti.

- "Her türlü imkan sağlandı, çok memnunuz"

Öğrenci Işılay Türkeli, salgının başlamasının ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'den Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Karantina sürecinde kendilerine spor yapmaları için malzeme ve okumaları için kitaplar da dahil olmak üzere her türlü imkanın sağlandığını dile getiren Türkeli, çalışanlara minnettar olduklarını ifade etti.

Dublin'den gelen öğrenci Mine Tokel de 14 günlük karantina sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

Kendileriyle yakından ilgilenildiğini anlatan Tokel, "İrlanda'da öğrenciydim. Teşekkür ediyorum ki bizi aldılar, tahliye ettiler. Yoksa bizim için çok zor olacaktı. Ailemin yanına gidiyorum, şu anda çok heyecanlıyım. İki haftalık ev karantinam başladı." diye konuştu.

