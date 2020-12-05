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Sakarya'da kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 05.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

Sakarya'da kaybolan zihinsel engelli genç aranıyor

Sakarya'da 3 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Ziya Rehova için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden Rehova'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD koordinasyonda başlatılan arama çalışmalarına Sakarya İHH, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) destek veriyor.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan arama ekibi, çalışmalarını 6 farklı noktada sürdürüyor.

Ekipler, bölgede drone ile de tarama çalışması yürütüyor.

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