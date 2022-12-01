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Sakarya'da kaza yapan aracın çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı

01.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaza yapan hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı.

,Cumhuriyet Mahallesi 1071'nci Sokak'ta seyreden ve sürücüleri öğrenilemeyen 54 AAH 566 plakalı otomobil ile 54 ADG 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bu sırada yol kenarında yürüyen Şükriye U. ve torunu H.U'ya (9) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçla duvar arasına sıkışan babaannenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi H.U. ise önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Polis, kazaya karışan sürücüleri gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akyazı Hafif ticari araç torun

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