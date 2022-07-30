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Sakarya'da kazada yaralanan kişi 17 gün sonra yaşamını yitirdi

30.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kazada yaralanan kişi 17 gün sonra yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 12 Temmuz'da kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özcan Kuldaş, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 7 kişiyle birlikte Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 62 yaşındaki Kuldaş, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuldaş'ın cenazesi, Geyve Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralanmış, sürücü R.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kazanın, hatalı park yapan sürücü R.G'nin, hasarlı kazaya sebebiyet verdiği için çevredekilerden tepki görmesi üzerine aracıyla uzaklaşmak isterken meydana geldiği öne sürülmüştü.

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Sakarya kahvehane kaza ölü yaralı

Sakarya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:46
Öğle
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İkindi
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