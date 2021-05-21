Sakarya'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişi, ekiplerce ikna edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İddiaya göre, Güneşler Mahallesi'nde ikamet eden B.A. eşiyle telefonda tartıştıktan sonra evdeki elbiseleri yakmak istedi.

Bu sırada evden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini eve kilitleyen B.A, ekiplerin dışarı çıkması yönündeki uyarılarına karşılık vermedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan B.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



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