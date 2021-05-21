YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti

Sakarya'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti

21.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti

1/

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişi, ekiplerce ikna edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İddiaya göre, Güneşler Mahallesi'nde ikamet eden B.A. eşiyle telefonda tartıştıktan sonra evdeki elbiseleri yakmak istedi.

Bu sırada evden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini eve kilitleyen B.A, ekiplerin dışarı çıkması yönündeki uyarılarına karşılık vermedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan B.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Sakarya'da Filistinli öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto ettiSakarya'da Filistinli öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını protesto etti
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:21
Yatsı
22:02

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Büyük Eczanesi
Adapazari
Gündoğar Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.