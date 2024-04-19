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Sakarya'da kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isteyen anne yaralandı

AA AA
19.04.2024 07:44
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Şüpheli gözaltına alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Erdoğdu Mahallesi'nde maddi ve ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Bu esnada alevler, oğlunu engellemeye çalışan anne M.Y'nin (64) üzerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve ellerinde yanıklar oluşan Ö.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Sakarya Akyazı tedavi

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