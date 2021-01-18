YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya’da kısıtlamaya uymayan 138 kişiye 244 bin TL para cezası

Sakarya’da kısıtlamaya uymayan 138 kişiye 244 bin TL para cezası

18.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 138 kişiye toplamda 244 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor.

Sakarya’da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 138 kişiye toplamda 244 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta içi kısmi olarak ve hafta sonu ‘tam kapanma’ şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Bu kapsamda Sakarya’da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 138 kişiye ise toplamda 244 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Kent Eczanesi
Yenikent
Kocacık Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Sakarya'da pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Binanın elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Binanın elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Hendek’te yoğun kar mesaisi

Hendek’te yoğun kar mesaisi

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.