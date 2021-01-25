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Sakarya’da kısıtlamaya uymayan 157 kişiye 174 bin TL para cezası

25.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 157 kişiye toplamda 174 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor.

Sakarya’da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 157 kişiye toplamda 174 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta içi kısmi olarak ve hafta sonu ‘tam kapanma’ şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Bu kapsamda Sakarya’da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 157 kişiye toplamda 174 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.

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