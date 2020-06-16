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Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filiasyon ekipleri, kent merkezi ve 16 ilçede 50 sağlık çalışanıyla gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.

Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.

- Sakarya'da 600 kişiye test yapılacak

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarama faaliyetleri kapsamında 600 kişiye test yapılacağı bildirildi.

Ekiplerin 250 kişiye test uyguladığı aktarılan açıklamada, bu çalışmayla koronavirüs sürecinin toplumda nasıl geçtiği, bağışıklık kazanımı, koronavirüsün ne düzeyde bağışıklık bıraktığı gibi sorulara yanıt bulunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tarama testinden geçen Arif Gülen, uygulamanın gerçekten çok iyi olduğunu belirterek, "Kapımıza kadar gelip test yapıyorlar, inanın hastaneye gitsek bu kadar olmazdı. İnsanlar bunun yapılmasını istiyor, herkese bu test yapılsın. Bu çalışma gerçekten iyi bir çalışma devamı da gelsin inşallah." ifadesini kullandı.

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