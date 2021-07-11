YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da Kum Enduro Yarışları yapıldı

Sakarya'da Kum Enduro Yarışları yapıldı

11.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Kum Enduro Yarışları yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahilde Kum Enduro Yarışları düzenlendi.

Kocaali Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü ve Toz Toprak Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen, gençler, ustalar, veteranlar ve prestij sınıfı kategorisinde gerçekleştirilen yarışlara 35 sporcu katıldı.

Sahile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sporcular, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara, daha sonra ödülleri verildi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, tecrübeli sporcuların görsel şölen sunduğunu belirterek, "Bir hafta önce sel afeti yaşamıştık. Onun sıkıntısını da bu coşku ve heyecanla üzerimizden atmış olduk. Etkinliğe katkı verenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonun ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Acar, "Beklentimizin üzerinde katılım oldu. Ulusal düzeyde başladık, performansımıza göre değerlendirip uluslararasına dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aktaş da hem sporcular hem de seyirciler için keyifli parkur oluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Seneye daha profesyonel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Dört kategoride düzenlediğimiz etkinlikte prestij sınıfındaki tüm sporcular uluslararası ve yurt içindeki yarışlarda derece yapmış kişiler. Parkurda birkaç engeli bilerek sert yaptık. Kum etabı, toprak etabına benzemiyor. Ondaki eforun 4-5 katı daha fazlasını burada yapıyoruz. Zor bir parkur oldu ama bir o kadar da keyifli."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldıSakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:30
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:24

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Demet Eczanesi
Yenikent
Emirhan Eczanesi
Adapazari
Gümüş Eczanesi
Adapazari
Şeker Eczanesi
Adapazari
Aile Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.