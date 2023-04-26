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Sakarya'da mantar üretim tesisi kuruldu

26.04.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ilk yıl 50 ton üretim hedefiyle mantar tesisi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenler ilçesine yeni inşa edilen mantar üretim tesisinde bu yıl 50 ton ürün hedefleniyor.

Yakında faaliyete geçecek tesiste 112 metrekarelik 5 tam otomasyonlu üretim odası, soğuk hava deposu, paketleme ve personel odaları bulunuyor.

Tesiste üretilen mantarlar toptan satışlar, esnaf ve BELPAŞ mağazaları vasıtasıyla tüketiciyle buluşturulacak.

Sakarya'yı ülkenin önemli istiridye mantarı üretim üssü yapma hedefiyle hayata geçirilen tesiste sonraki aşamalarda da sözleşmeli üretim modeli uygulanacak ve bu sistemle çiftçiye ve girişimcilere farklı teşvik ve destekler sağlanacak.

"ŞEHRİMİZDE TARIMSAL ÜRETİME YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Tesisin üretim aşamalarını kontrol eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, diğer mantar üretim seralarının yanında bu tesisin de üretimde, bölgede ve Türkiye'de örnek sisteme sahip olduğunu belirtti.

İstiridye ve kültür mantarının yetiştirileceği tesisin yakında faaliyete gireceğini aktaran Yüce, "Şehrimizde tarımsal üretime yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İstiridye ve kültür mantarı ürettiğimiz tesislerimiz mevcuttu, şimdi vites artırıyoruz. Yakın zamanda üretim faaliyetlerine başlayacak yeni tesisimizde üretiminin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İlk yıl hedefimiz yalnızca bu tesis özelinde 50 tondur. İnanıyoruz ki teknolojisiyle otomasyon sistemleriyle topraksız tarımda bölgenin ve dünyanın örneği olacak bir tesisi hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

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Çiftçi Sakarya Büyükşehir Belediyesi hedef üretim

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