Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen hortum kameralara yansıdı.

Rüzgar ve kapalı havanın etkili olduğu Karasu ilçesi Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

Bir süre sonra sahil şeridinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle kum fırtınası meydana geldi. Metrelerce havaya kalkan kum kümeleri ilçe merkezinden de görüldü.

Bu arada hortumun oluştuğu anlar vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.



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