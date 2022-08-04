Sakarya'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Sakarya'da motosiklet ve bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Erenler, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler K.B. ve N.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz