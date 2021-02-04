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  4. Sakarya’da nüfus artış hızı en çok görülen ilçe Karasu oldu

Sakarya’da nüfus artış hızı en çok görülen ilçe Karasu oldu

04.02.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karasu nüfusu binde 31,3’lük bir artışla 66 bin 852 kişi oldu.TÜİK tarafından 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karasu nüfusu binde 31,3’lük bir artışla 66 bin 852 kişi oldu.
TÜİK tarafından 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Karasu’nun nüfusu 2019 yılında 64 bin 790 iken, 2020 yılında binde 31,3’lük nüfus artış hızı ile 66 bin 852 oldu. 2019 yılında erkek nüfusu 32 bin 353 iken, 2020 yılında 33 bin 285 olduğu belirtildi. 2019 yılında 32 bin 437 olan kadın nüfusu, bin 130’luk bir nüfus artışı ile 33 bin 567 olarak kaydedildi. 2020 yılında bir milyon 42 bin 649 nüfusa sahip olan Karasu ilçesi, nüfus artış hızı en çok görülen ilçe olarak kayıtlarda yer aldı.

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Akşam
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