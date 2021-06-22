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Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

22.06.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesi'nde baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.S. babası E.S'yi bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba E.S, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babasını yaralayan E.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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