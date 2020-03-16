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Sakarya'da öğrenciler "Çanakkale" anısına duygu yüklü klip çekti

SAKARYA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Sakarya'da öğrenciler "Çanakkale" anısına duygu yüklü klip çekti

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel "Mehmetçik Çanakkale'de" isimli klip çekti.

Türkçe öğretmeni Elif Alp, senaryo yazarak klibin kurgusunu hazırladı.

Fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker'in yönetmenliğinde cep telefonuyla çekilen klipte, fen bilgisi öğretmeni Arif Bodur ve öğrenciler rol aldı.

Klipte, dönemin asker kıyafetini giyen öğrencilerin asker selamı vererek şehitlerin ismini söylemesi ve Bodur'un Çanakkale destanını anlatan konuşması yer alıyor.

Öte yandan videonun sonunda, Türkiye'de askerin halk dilinde genel adı olan "Mehmetçik" kelimesinin nereden geldiğine ilişkin bilgi veriliyor.

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