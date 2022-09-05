Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı devam ediyor

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede saat 10.15 itibarıyla denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Dün yaşanan olumsuz hava koşulları yüzünden saat 13.30 itibarıyla denize girmek yasaklanmıştı.

