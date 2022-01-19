Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
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