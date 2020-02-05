YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da orman emvalinin kaybolmasına ilişkin soruşturmada 17 şüpheli yakalandı

Sakarya'da orman emvalinin kaybolduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında orman işletme şefi ve orman muhafaza memurlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında bir orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve bir memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Operasyon Orman emvali Sakarya Soruşturma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

Bağcılar İstanbul’un en büyük 3. ilçesi oldu

Bağcılar İstanbul’un en büyük 3. ilçesi oldu

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Beyza Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Koşutan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.