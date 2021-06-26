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Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

26.06.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 bir kişi ağır yaralandı.

Bilecik-Pamukova D-650 kara yolunda seyreden Ufuk Tokalak (25) yönetimindeki 54 KS 658 plakalı otomobil, Pamukova Meslek Yüksekokulu mevkisinde, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan araçtaki E.Ş. ise ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tokalak'ın cenazesi, incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

İki arkadaşın, yeni aldıkları otomobille gezintiye çıktıkları anlaşıldı.

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