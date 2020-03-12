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Sakarya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Kaza Akyazı ilçesi, Ada Caddesinde meydana geldi.

Sakarya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza Akyazı ilçesi, Ada Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı çarşı istikametinde giden 10 YL 550 plakalı otomobil, Seyfeler istikametinde giden Zeki T., idaresindeki 54 H 2898 plakalı motosiklete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Zeki T., hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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