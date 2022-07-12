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Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

12.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırkpınar Sahil Caddesi'nde seyreden M.Ç. (43) idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hikmet Tepe'nin (62) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Tepe, 112 Acil Servis ekibince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü M.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepe'nin cenazesi, El Doha Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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