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Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 06.07.2020 09:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın dördüncü gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekipler, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Ekiplerin çalılık ve ağaçlık alanda detaylı arama tarama faaliyetlerine emniyet, jandarma ve AFAD'ın beş arama köpeği ile kadavra köpeği de katılıyor.

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.

Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar ve Halis Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verilmişti.

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