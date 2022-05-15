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Sakarya'da polis aracına çarparak kaçmaya çalışan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

15.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaya olarak kaçan şüphelinin kovalamaca sonrası yakalanması sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye gelecek şüpheli ya da şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası belirlenen aracın sürücüsü, Rüstempaşa Mahallesi'nde bir sokağa girdiği sırada polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı.

Araç, yol kapama yapan polis ekiplerinin aracına çarparak kaza yaptı. Bu sırada araçtan inerek yaya olarak kaçan şüpheli M.A.D, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet bahçesine alınan araçta narkotik köpeğiyle aramada, alüminyum folyoya sarılmış metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile sigara kutusu içerisinde fişekler halinde kokain ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan polis ile şüphelinin kovalamacısı, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak site içerisine doğru kaçmaya çalışan şüphelinin polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

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