Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Erenler Belediyesi görevlileri tarafından Sakarya Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan hurda ve atıl araçlar otoparka çekildi.

Erenler Belediyesi ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından başlatılan çalışma ile Sakarya Modern Sanayi Sitesi çevresinde bulunan hurda ve atıl araçlar çekici ile otoparka çekildi. Hurda ve atıl araçların çekilmesi ile temizliğe ve ferahlığa kavuşmasıyla, modern sanayi sakinleri yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı il Emniyet Müdürlüğüne ve Erenler Belediyesine teşekkür ettiler.

