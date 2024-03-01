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Sakarya’da Ramazan ayı öncesi marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi

İHA İHA
01.03.2024 12:35
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Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede Sakarya ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Manisa’da eş zamanlı market denetimi gerçekleştirildi. Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, girdikleri zincir marketlerde Ramazan ayı öncesi özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri tek tek inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgiler kontrol edildi.

“ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan Ticaretin Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak, bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korunmak için haksız fiyat artışları ile diğer taraftan da fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetleri ile hem masada hem de sahada yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiğimiz yaygın yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize devam ediyoruz. Tüketicilerin, tacirin ve esnafın korunması maksadıyla ülke genelinde Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, İl genelinde Valimiz Yaşar Karadeniz’in talimatları doğrultusunda fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.

“RAMAZANA AYINDA YOĞUN TÜKETİLECEK ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERİLMEKTEDİR”

Açıklamanın devamında, “Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu süreçte fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerimiz Zabıta birimlerince sağlanan koordinasyon ile İl Geneli toplu denetimler yapılmaktadır. Yaklaşan ramazan ayında gerek gıda toptancıları gerekse marketler üzerinde yoğun denetimimiz devam edecektir. Bu çerçevede, yaklaşık 1 aydır ilimizdeki gıda toptancılarını denetliyor, temel gıda maddeleri başta olmak üzere ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlere özellikle ağırlık verilmektedir. Yapmakta olduğumuz denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Bu anlamda haksız fiyat artışlarına ya da fahiş fiyata yeltenecek tacirimize ve esnafımıza asla geçit verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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