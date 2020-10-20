Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 sağlık çalışanının yargılandığı davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, A.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Ş.K. hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile diğer 9 sanığın beraati şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık A.B, suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ/PDY adına para toplamadığını savunan A.B, "Bu yapı cemaat olarak bilindiği zaman bile para toplamadım. Terörist değilim, FETÖ adına faaliyette bulunmadım. Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ş.K. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da önceki bayanlarını tekrar ettiklerini, suçlamaları kabul etmediklerini kaydederek, beraatlerini istedi.