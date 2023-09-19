YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada

Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada

19.09.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı'nda 4 Eylül'de bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu panikleyerek kaçmaya başladı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Pırıltı'ya (45) çarpan çocuk, yayayla birlikte yere düştü.

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının olduğu direğe çarpan Pırıltı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pırıltı'nın kaburgasında 5 kırık tespit edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Pırıltı, 9 Eylül'de taburcu edildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu kaçan bisikletli çocuğun hızla yayaya çarpması, çevredekilerin yere düşen adama ve çocuğa yardım etmesi görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandıBaraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandı
Kasalar dolusu balıkları yol kenarına attılarKasalar dolusu balıkları yol kenarına attılar
Başkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonuBaşkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası kaburga yaya

Sakarya Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:35
Öğle
12:57
İkindi
16:25
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Vural eczanesi
Hendek
Ahsen eczanesi
Arifiye
Hakan eczanesi
Sapanca
Vitamin eczanesi
Adapazari
Umut eczanesi
Kaynarca
Ebru eczanesi
Pamukova
Şen eczanesi
Karapurcek
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.