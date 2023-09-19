Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada

Atatürk Bulvarı'nda 4 Eylül'de bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu panikleyerek kaçmaya başladı.
Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Pırıltı'ya (45) çarpan çocuk, yayayla birlikte yere düştü.
Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının olduğu direğe çarpan Pırıltı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pırıltı'nın kaburgasında 5 kırık tespit edildi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Pırıltı, 9 Eylül'de taburcu edildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu kaçan bisikletli çocuğun hızla yayaya çarpması, çevredekilerin yere düşen adama ve çocuğa yardım etmesi görülüyor.