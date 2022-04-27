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Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı

27.04.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırgan gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, fiziksel şiddete maruz kalan aile hekimi tedavi altına alındı.

Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle aile hekimi Metin K'ye saldırdı.

Metin K. başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralı doktor, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Sakarya Adapazarı

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