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Sakarya’da samanlık alev alev yandı

07.08.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde çıkan samanlık yangını paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken alevler cep telefonuna yansıdı.

Yangın, Elperek Mahallesi Ziyagökalp Caddesi üzerinde bulunan bir samanlıkta meydana geldi. Samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin çalışması neticesinde yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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