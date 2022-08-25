YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi

Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi

25.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bahçesine gelen tilkinin beslenme anı, cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Cebeci, AA muhabirine, akşam saatlerinde ailesiyle balkonda yemek yedikleri sırada bahçeye tilkinin girdiğini fark ettiklerini söyledi.

Yiyecek verdikleri tilkinin bir süre sonra bölgeden ayrıldığını ancak ertesi gün aynı saatlerde tekrar geldiğini anlatan Cebeci, "Evcil bir hayvan gibi davranıyor. Evimize kadar giriyor, ürkmese sırtını okşayacağız." dedi.

Cebeci'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bahçeye gelen tilkinin verilen yemekleri yemesi, verandadaki eşyaları koklaması ve evin içerisine girmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyorSakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyor
Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildiAracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Serdivan tilki kemalpaşa mahallesi

Sakarya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:50
Yatsı
21:16
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.