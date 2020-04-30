Sakarya'da "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk bölgesinde inşa edilecek merkez alanında incelemelerde bulundu.

Yüce, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, toplam 45 dönümlük alan üzerine kurulacak jeotermal sera projesi için hazırlanan fizibilite raporlarının Doğu Marmara Kalkınma Ajansına (MARKA) sunulacağını ifade etti.

Ekrem Yüce, 45 dekar alan üzerine jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceklerini ve şehrin tarımı için önemli bir adımı daha atacaklarını belirtti.

Projeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Yüce, "Fizibilite raporlarımızı hazırladık. Daha sonra MARKA'ya sunacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeyi destek kapsamına almasıyla yapacağımız ihalenin ardından derhal çalışmalarımızı başlatacağız. 45 dekar alan üzerine jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.