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Sakarya'da seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi

SAKARYA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Sakarya'da seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması kuralına uymayan iki minibüsteki 49 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlerde, İstanbul'dan gelen iki yolcu minibüsü durduruldu.

Denetimde minibüslerde seyahat kısıtlaması kuralına uyulmadığı belirlendi.

Yolcuların seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan para ceza kesildi.

Ateş ölçümü gerçekleştirilen ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, polis gözetiminde İstanbul'a gönderildi.

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