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Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı

28.03.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç, bir hatta ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerinin bir bölümünü kopartarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait (TCDD) tren raylarının üzerine devrildi.

Mevcut hatta ulaşım geçici olarak durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağaç, daha sonra elektriklerin kesilmesiyle itfaiye tarafından kaldırıldı.

Demir yolu bakım ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla hattaki ulaşım yeniden normale dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç ulaşım

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