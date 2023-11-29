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Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı

29.11.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımda aksamaya neden oldu.

Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Sapanca-Adapazarı kara yolunun Uzunkum mevkisinde rüzgarın gece etkisini artırmasıyla ağaç yola devrildi, Adapazarı istikametinde ulaşım kısmen aksadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ağacın devrildiği bölgede ulaşımı kontrollü sağladı.

İtfaiye ekiplerinin ağacı motorlu testereyle keserek kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi girişinde bulunan bir iş yerinin tabelası koptu, bazı çöp konteynerleri devrildi.

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Sakarya Sapanca tabela ulaşım

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