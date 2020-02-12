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Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:16 | Son Güncelleme

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 17 kurusıkı tabanca ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde silah, mühimmat imal ve kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını edindi.

Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi ve Karapürçek ilçesinde Küçükkarapürçek Mahallesi'nde istihbarat bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda ruhsatsız olduğu belirtilen 9 tabanca, 1 kalem tabanca, 2 av tüfeği, 17 kurusıkı tabancayla çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.A. ile A.Ç. ve oğlu E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Operasyon Sakarya Silah

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