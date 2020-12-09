Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucu 10 ikamet ve 4 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tabanca sürgüsü, 262 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından 1'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

