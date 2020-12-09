YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucu 10 ikamet ve 4 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tabanca sürgüsü, 262 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından 1'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:56
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Beyza Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Mimaroğlu Eczanesi
Adapazari
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.