YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.01.2021 18:00 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan taksici, hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında çalışan E.Y. (30), durak önünde yürüdüğü sırada yoldan araçla geçen kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan E.Y'ye ilk müdahaleyi duraktaki arkadaşları yaptı. Ardından arkadaşları tarafından yaklaşık 50 metre mesafedeki özel hastanenin acil servisine götürülen E.Y, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:19

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Ada Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Güney Eczanesi
Adapazari
Belül Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hilal Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.