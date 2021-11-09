Sakarya'da sis etkisini sürdürüyor

Sakarya'da iki gündür etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler dikkatli ilerledi.
Kentte iki gündür etkisini gösteren sisin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz