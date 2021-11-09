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Sakarya'da sis etkisini sürdürüyor

09.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sis etkisini sürdürüyor

Sakarya'da iki gündür etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler dikkatli ilerledi.

Kentte iki gündür etkisini gösteren sisin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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